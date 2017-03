Bắt ma túy, thu được súng rulô

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 29-3, Công an phường 15, quận Gò Vấp đã bắt quả tang Hùng đang tàng trữ trong người hơn 2,4 g ma túy khi đối tượng này đang đứng trên đường Thống Nhất. Qua đấu tranh khai thác, Hùng khai mua ma túy của Tuấn nên vụ việc đã được Công an phường 15 chuyển giao cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Gò Vấp. Ngay sau đó, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã tiến hành khám xét nơi tạm trú của Tuấn ở phường 15, quận Gò Vấp. Tại đây, công an đã thu giữ sáu bịch nylon chứa tinh thể rắn màu trắng, hai viên nén màu hồng, một cân tiểu ly, bảy ống thủy tinh, một đèn khò… Đặc biệt, công an đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng rulô bắn bi sắt cùng 20 viên bi sắt, ba viên đạn có đầu đạn bằng chì…

T.KHUÊ