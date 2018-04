Bắt một cán bộ địa chính ăn tiền chính sách

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an huyện Vân Canh (Bình Định) xác nhận ngày 11-4, cơ quan CSĐT Công an huyện này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Hồ Văn Tèo (53 tuổi), cán bộ địa chính xã Canh Thuận về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, xã Canh Thuận có chủ trương cho đồng bào dân tộc thiểu số triển khai dự án khai hoang đất trồng keo trên diện tích gần 30 ha ở địa phương.

Lợi dụng chính sách hỗ trợ vốn cho người dân khi tham gia dự án này, ông Hồ Văn Tèo lập khống hồ sơ chiếm đoạt gần 263 triệu đồng từ ngân sách. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án, trong đó có việc làm rõ hành vi, trách nhiệm của một số cán bộ xã Canh Thuận, các phòng, ban của UBND huyện Vân Canh có liên quan.