Bắt một công nhân đi cướp có 3 tiền án

Dương Nhựt Tấn

Đó là Dương Nhựt Tấn (SN 1985) và Nguyễn Duy Cường (SN 1990) cả hai cùng ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành. Trong đó, Tấn là đối tượng có tới 3 tiền án về tội cướp giật và trộm tài sản và hiện là công nhân cho một công ty ở huyện Châu Thành.



Nguyễn Duy Cường

Kết quả điều tra ban đầu, chiều tối 24-7, Tấn điều khiển xe mô tô biển số 63B3-444.96 của mình rủ Cường đi uống cà phê. Khi đến xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tấn kêu Cường dừng xe để vào giật một chiếc điện thoại iphone 4 của một phụ nữ bán tạp hóa và lên xe Cường chờ sẵn tẩu thoát về thành phố Mỹ Tho. Đến phường 10, bọn chúng nhìn thấy một phụ nữ ngồi trong taxi đeo sợi dây chuyền nên tên Tấn ra tay cướp giật và tẩu thoát nhưng bị người dân rượt đuổi bắt được giao cho công an.

Hiện công an kêu gọi ai là nạn nhân bọn chúng liên hệ công an thành phố Mỹ Tho hoặc công an huyện Châu Thành trình báo.