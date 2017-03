Bắt một đại úy công an nghi buôn heroin

Trước đó, tối 10-4, khi Đại úy Dũng đang mang ba cây heroin từ xã Yên Na (huyện Tương Dương) ra quốc lộ 7A để đi về xuôi thì bị lực lượng Cơ quan công an huyện miền núi Tương Dương bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Đại úy Dũng khai đang làm Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Bắc Trà My.

Sáng 14-4, Thiếu tá Kha Văn Hợi, Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương xác nhận với PV việc bắt giữ Đại úy Dũng là có thật và hiện đang tạm giữ để tiếp tục phục vụ mở rộng điều tra.

Hiện cơ quan công an đang giám định số tang vật ba cây heroin và chưa tiết lộ được trọng lượng heroin.

Được biết, lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My đã nhận được thông tin việc bắt giữ Đại úy Dũng từ Công an tỉnh Nghệ An và ba cán bộ Công an huyện Bắc Trà My đang ra Nghệ An để phối hợp điều tra, lãm rõ.

Đ.LAM