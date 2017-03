Bắt một doanh nhân bán cơm tấm trốn truy nã

(PL)- Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ Nguyễn Tấn Cự (44 tuổi), ngụ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Quảng Ngãi.