Bắt một đối tượng chạy án

Chiều 26-9, nguồn tin báo PV cho biết, công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Phổ (SN 1968 ngụ xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) vì đã có hành vi chạy án.



Theo thông tin ban đầu, Phổ đã nhận tổng cộng 480 triệu đồng để chạy án cho một bị cáo giảm án từ ba năm xuống còn hai năm. Đặc biệt là sau khi bản án có hiệu lực bị cáo này còn được tạm hoãn thi hành án.



Đặng Văn Phổ là ai và có quan hệ như thế nào với các lãnh đạo VKSND huyện Cần Giuộc, cũng như cách thức nhận tiền chạy án…



