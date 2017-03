Bắt một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt

Nguyễn Bình Dương (tức Phốc Lơ) SN 1993, trú tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long. Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long cho biết: vào hồi 21 giờ ngày 24-8-2009 tại nhà nghỉ Trà My thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Dương và một nhóm thanh niên đã dùng kiếm, tuýp nước tấn công anh Đặng Trường Trung (trú tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) khiến anh Trung bị tổn hại 39% sức khỏe.

Ngày 4-9-2009, cơ quan CSĐT Công an Tp Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án và đến ngày 11-10-2009 tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình Dương và đồng bọn với tội danh cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi gây án Nguyễn Bình Dương đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Ngày 4-12-2009, Công an TP Hạ Long đã ra lệnh truy nã đối với tên Dương.

Tiếp đó, vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 11-10-2009 tại quán ăn đêm ở phố Anh Đào thuộcphường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Nguyễn Bình Dương cùng một số đối tượng khác đã dùng súng tự chế bắn vào một nhóm thanh niên đang ngồi ăn tại quán khiến hai người chết và ba người khác bị trọng thương. Sau khi gây án, Dương tiếp tục bỏ trốn. Ngày 3-1-2010, Công an Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận: sau khi gây ra vụ án thứ 2, Dương bỏ trốn vào TP.HCCM, thuê nhà trọ và kiếm sống bằng nghề phu hồ và thợ sắt. Ngày 12-3, Dương trở về TP Hạ Long thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Theo Quang Thọ (NDĐT)