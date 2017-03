Ngày 25-10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã bắt Hờ Bá Lông (21 tuổi, ngụ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vận chuyển gần 72 g heroin.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng này đã sang móc nối với một số người Lào để đưa hàng qua biên giới về xuôi tiêu thụ. Hành vi của Hờ Bá Lông đã phạm vào tội vận chuyển trái phép chất ma túy với khung hình phạt từ 15 đến 20 năm tù theo khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự. QUỲ HỢP