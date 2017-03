Bắt một đối tượng vụ nổ súng truy sát chủ quán bia

Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Đình Độ - Trưởng Công an huyện Lục Nam - cho biết: "Sau khi vụ án xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Lục Nam đã báo cáo lên Công an tỉnh Bắc Giang, đồng thời phối hợp điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Sau một thời gian ngắn, các trinh sát đã bắt giữ một nghi can tham gia vụ truy sát bằng súng. Đối tượng là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, trú tại thôn Đọ, xã Phương Sơn, Lục Nam).

Quán bia nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng. Đại tá Độ cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng được xác định là do mâu thuẫn nợ nần. Hiện các đối tượng còn lại đang được cơ quan công an xác định và ráo riết truy bắt. Trước đó, vụ truy sát bằng súng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 20h ngày 23/4 tại quán bia hơi số 96 phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Khi đó, chủ quán bia là anh Nguyễn Văn Chiến (34 tuổi) đang rót bia cho khách, trong quán vẫn còn một số người đang ngồi uống bia, đường phố vẫn có khá nhiều người qua lại. 3 thanh niên đeo khẩu trang chở nhau trên một chiếc xe Dream lao đến, đỗ ngay trước cửa quán. Nghĩ khách đến uống bia, anh Chiến còn đang định ra chào mời thì bất ngờ một đối tượng rút ra một khẩu súng dạng Colt xoay chĩa thẳng vào chủ quán. Anh Nguyễn Văn Chiến bị bắn ngay tại cửa nhà. Quá bất ngờ, anh Chiến không kịp phản ứng. Đối tượng xả liền 3 phát đạn. 2 viên đạn đầu tiên bắn trượt. Viên đạn thứ ba trúng mạng sườn anh Chiến, khiến anh gục ngã. Các vị khách trong quán náo loạn. Thấy nạn nhân đã gục xuống, 3 đối tượng lên xe, tăng ga tháo chạy. Ngay sau đó, người nhà đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi cấp cứu lấy viên đạn khỏi cơ thể, anh Chiến đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cho về điều trị tại nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc. Theo Anh Thế (Dân trí)