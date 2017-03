Bắt một đối tượng xâm hại tình dục nữ sinh

Tùng là người đã trực tiếp dụ dỗ, đưa ba nữ sinh Trường THCS Canh Hiển, huyện Vân Canh, Bình Định) đi chơi và đã xâm hại tình dục một trong ba nữ sinh này.

Trung tá Nguyễn Văn Toan, Đội trưởng Đội Điều tra về trật tự xã hội Công an huyện Tuy Phước, cho biết sáng 30-1 ba nữ sinh gồm HTLY (sinh năm 1998), NTHN, NTTU (cùng sinh năm 1997, đều là học sinh Trường THCS Canh Hiển, huyện Vân Canh) thay vì đi học đã đón xe buýt đến nhà Tùng ở xã Phước An chơi. Tùng rủ thêm hai thanh thiếu niên khác là Nguyễn Duy Tiến (sinh năm 1993), Nguyễn Ngọc Duy (sinh năm 1997, cùng ngụ xã Phước An), đưa ba nữ sinh này đi chơi rồi đến ngủ chung trong ba đêm liền trong một lô cốt bỏ hoang ở xã Phước An.

Trưa 2-2, sau hơn ba ngày tìm kiếm, gia đình ba nữ sinh tìm thấy các em đang ở cùng Tiến và Duy. Sau khi sự việc bị phát hiện, Tùng dẫn vợ đi trốn ở tỉnh Kon Tum. Chiều 7-2, Tùng đưa vợ trở về địa phương thì bị bắt giữ. Bước đầu, Tùng khai nhận đã quan hệ với Y. hai lần.

