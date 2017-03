Bắt một giám đốc lừa chạy án

Năm 2007, Lê Xuân Tạo (SN 1956, trú xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) với tư cách là Giám đốc Xí nghiệp Tiền Phong, tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu cho một số người Việt Nam làm thủ tục vay tiền của Công ty KSV (Campuchia) do Keosovan làm tổng giám đốc. Những người này chẳng những không vay được tiền mà còn bị Keosovan và đồng bọn chiếm đoạt 1,3 triệu USD.

Lê Xuân Tạo

Ngày 29-6-2009, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Keosovan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này đã được Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xét xử, Keosovan bị phạt tù chung thân.

Sau khi Keosovan ngồi bóc lịch, lấy lý do quen biết rộng, Lê Xuân Tạo đã cùng một số đối tượng liên hệ với vợ Keosovan là bà Mak Reasmey đặt vấn đề có thể tìm cách chạy để Keosovan được ra tù. Tin lời đám bạn hàng của chồng, bà Mak Reasmey đã đồng ý. Tháng 7-2009, theo yêu cầu của Tạo, bà Mak Reasmey đã chuyển cho Tạo và đồng bọn tổng cộng 29.000 USD để chạy án cho Keosovan. Nhưng hai năm trôi qua, thấy chồng vẫn không được thả, tìm hiểu, bà Mak Reasmey mới biết bị Tạo lừa nên đã làm đơn tố cáo.

Cuối năm 2011, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Xuân Tạo để điều tra. Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Tạo tại xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nhưng Tạo đã trốn khỏi nơi cư trú.

Ban chuyên án với sự tham gia của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.Hồ Chí Minh và Công an Quảng Ninh, Hưng Yên đã lần theo tung tích của Tạo. Đang bị công an truy tìm ráo riết và ngôi nhà của Tạo đã bị ngân hàng phát mãi, vợ con Tạo phải thuê nhà trọ, nhưng thỉnh thoảng Tạo vẫn mò về nơi ở mới thăm vợ con. Nhưng y cũng chỉ chọn lúc đêm khuya, và chỉ ở trong nhà một thời gian rất ngắn.

Ngày 12-7-2012, các trinh sát phát hiện Tạo lẩn trốn tại nhà của một phụ nữ tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Khoảng 2 giờ sáng, khi xóm làng đang chìm vào giấc ngủ, Tạo mới trở về nhà. Đúng lúc Tạo vừa đẩy cửa định bước vào nhà thì bị tổ công tác phối hợp với công an địa phương bắt giữ. Lê Xuân Tạo đã thừa nhận bị Công an TP.Hồ Chí Minh truy nã về tội môi giới hối lộ và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Ngay trong chiều 20-7, tổ công tác Công an TP.Hồ Chí Minh đã di lý Lê Xuân Tạo từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh. Với các chiến sĩ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh, dù rất vất vả, gian khổ mới bắt được đối tượng nhưng các anh đã góp phần bớt một mối họa cho xã hội, lặng lẽ góp thêm chiến công trong ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân 20-7.



Theo Trà My (CATP)