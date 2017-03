Bắt một giám đốc lừa hàng chục tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra, Hưng là Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ và xây dựng An Hưng. Công ty này không có chức năng khai thác, mua bán, xuất khẩu than nhưng tháng 12-2007, Hưng vẫn ký hợp đồng mua bán 150 ngàn tấn than/tháng với Công ty Enpress Trade LTD của Singapore với giá từ 42 đến 45 USD/tấn, thời hiệu hợp đồng là một năm. Đến ngày 2-1, công ty đối tác đã chuyển cho Công ty An Hưng hơn 736 ngàn USD (tương đương 10 tỷ đồng) đặt cọc. Tuy nhiên, Công ty An hưng Hưng không giao hàng cho đối tác.