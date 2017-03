Bắt một giám đốc lừa XKLĐ và du học

Theo tài liệu của cơ quan Công an, cách đây 6 năm, Lê Mạnh Trung thành lập Công ty CPTMCN Mạnh Trung và bổ nhiệm Nguyễn Văn Qua, tức Quân, 29 tuổi, trú tại xã Quảng Châu, TP Hưng Yên (Hưng Yên) làm Phó Giám đốc và Trần Văn Trình, 29 tuổi, ở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) làm Trưởng phòng kinh doanh.

Mặc dù không có chức năng nhưng từ cuối tháng 3/2007, Trung giao nhiệm vụ cho các thành viên trong công ty tự khai thác tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đi du học và xuất khẩu lao động, tự đóng dấu treo của công ty và thu tiền môi giới của khách, mỗi trường hợp phải cắt lại cho Trung 500 USD đối với người đi du học và 1.000 USD đối với người đi xuất khẩu lao động.

Đồng thời, Lê Mạnh Trung còn cùng với Vũ Bá Thuỷ, 32 tuổi, trú tại xã An Tiến (Mỹ Đức) và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần Quan hệ hợp tác quốc tế Đại Phát do Trung làm Giám đốc, Thuỷ làm Trưởng phòng hồ sơ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các lĩnh vực môi giới xuất khẩu lao động và đi du học. Ngoài ra, Trung còn trực tiếp thành lập Công ty cổ phần Thương mại HTT, trụ sở tại huyện Mỹ Đức, do Trung làm Chủ tịch HĐQT cũng nhằm mục đích lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Lê Mạnh Trung cùng đồng bọn. Ai là bị hại đề nghị liên hệ với Đội Điều tra xét hỏi, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, ĐT: 0.439.396.726; 0.439.396.727 để cung cấp tài liệu, phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.





Theo T.H (CAND)