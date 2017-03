Bắt một người mua bán tân dược không rõ nguồn

Trước đó, chiều 14-7, N.M.T đã bị Đội 7 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM (PC15) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Thạnh bắt giữ tại Bến xe Miền Đông. Lúc bị bắt, N.M.T đang chở hai thùng carton chứa tân dược chuẩn bị gửi lên xe khách có biển số tỉnh Kon Tum. Khám xét nhà đối tượng, công an thu giữ thêm 20 thùng tân dược.

Tại thời điểm bị bắt, N.M.T đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc nói trên. N.M.T khai với cơ quan điều tra đây là thuốc mua của Công ty Dược May có hóa đơn (nhưng chưa xuất trình được) và một số thuốc khác không có hóa đơn. Cơ quan điều tra đã cho T. tại ngoại để phối hợp với ngành y tế kiểm tra, làm rõ từng loại thuốc. Tuy nhiên, hôm qua, khi được triệu tập đến làm việc, N.M.T không đến.