Bắt một người Pháp bị truy nã vì tấn công tình dục

Chiều 3-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đơn vị này đang phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) Bộ Công an hoàn tất thủ tục để bàn giao Allione Horeau Alexandre (49 tuổi, ngụ Q.16, TP Paris, Pháp) cho Văn phòng Interpol tại Việt Nam di lý về Pháp xử lý.

Trước đó, ngày 28-12-2016, Allione đã bị lực lượng PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ khi đang ở trong một căn hộ thuê tại một hẻm trên đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa).





Nghi phạm Allione khi bị bắt giữ tại Công an tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: THÀNH LONG.

Theo hồ sơ, đầu tháng 3-2016, Allione có hành vi tấn công tình dục một bé gái chín tuổi khi đang dạy môn đấu kiếm tại vùng Nantes (Pháp). Sau khi cha mẹ nạn nhân tố cáo, cảnh sát Pháp khởi tố đối với Allione. Tuy nhiên, nghi phạm này cùng người vợ đã trốn khỏi nước Pháp.

Tháng 6-2016, Interpol ra quyết định truy nã đỏ đối với Allione về hành vi nêu trên. Sau khi rời nước Pháp, Allione cùng vợ trốn sang một số nước châu Âu rồi đến Campuchia. Đến ngày 26-10-2016, vợ chồng Allione nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Đầu tháng 11-2016, Cục Đối ngoại Bộ Công an nhận công văn của cảnh sát Pháp đề nghị phối hợp truy bắt Allione theo lệnh truy nã của Interpol và của cảnh sát Pháp.

Sau đó, C52 Bộ Công an yêu cầu công an các tỉnh, thành phố trong cả nước phối hợp truy bắt Allione. Ngày 18-11-2016, PC52 Công an Khánh Hòa lập chuyên án do Đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng ban, để truy bắt Allione.

Cuối tháng 12-2016, các trinh sát phát hiện trong hồ sơ của một công ty có trụ sở trên đường 2-4, TP Nha Trang có một người nước ngoài mang tên Allione tham gia góp cổ phần.

Từ phát hiện này, PC52 Công an Khánh Hòa nhận được thông tin vợ chồng Allione đang thuê một căn hộ trong hẻm trên đường Tuệ Tĩnh. Lực lượng công an đã cải trang thành thợ sửa ống nước để đột nhập, bắt giữ.

TẤN LỘC