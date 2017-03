Bắt một nguyên phó chủ tịch Hiệp hội DN vừa và nhỏ

Ông Văn Hữu Thiết



Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)



Ông Thiết, 59 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng, bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Trước lúc bị bắt, ông Thiết là Ủy viên ban thường vụ ban chấp hành Hội.Thượng tá Hương cho biết việc tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Thiết được thực hiện vào ngày 13-9.Theo cơ quan công an, khi còn là Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng, ông Thiết đã lợi dụng chức vụ để lừa đảo chiếm đoạt số tiến 3,1 tỷ đồng của bà Đ.T.N.M (trú tại TP Đà Nẵng).Thủ đoạn của ông Thiết là bán đất cho doanh nghiệp của bà M. nhưng thực tế không có đất và cũng không có khả năng trả lại số tiền đã nhận. Bà M. tố cáo đến cơ quan chức năng.Qua quá trình khám xét nhà ông Thiết, cơ quan công an thu giữ một số giấy tờ giả mạo.Hành vi của ông Thiết là làm giả hồ sơ một số lô đất ở khu dự án Đông Nam đài tưởng niệm (Q. Hải Châu) được thành phố bán, sau đó làm giả phiếu thu, làm giả con dấu tên của Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Cán. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi này.Cơ quan công an cũng nhận đơn của một người dân ở Hải Dương tố cáo ông Thiết nhận hơn 8.000 USD để lo thủ tục xuất khẩu lao động đi Canada nhưng không thực hiện như cam kết.Thượng tá Hương cho biết vụ việc đã được chuyển giao cho công an tỉnh Hải Dương xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, sau đó giữa ông Thiết và phía bị hại tự thỏa thuận bồi thường với nhau.