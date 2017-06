Bắt một nhà báo nhận tiền doanh nghiệp

Ngày 23-6, trả lời trên báo Tiền Phong, Đại tá Vũ Viết Thoại, Trưởng Công an TP Yên Bái (Yên Bái) cho biết đã bắt giữ ông Lê Duy Phong (32 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi chiếm đoạt tài sản.



Ông Lê Duy Phong tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, ngày 22-6, ông Lê Duy Phong đi ô tô 30E – 35481 tới một nhà hàng ở phường Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái). Tại đây, ông Phong đã có hành vi nhận tiền của một doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh.

Tới khoảng 12 giờ 45 cùng ngày, khi hai bên đang giao dịch, tiền được để trên mặt bàn thì bị Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái bắt quả tang.

Ông Phong là Trưởng Ban Bạn đọc của Báo Giáo dục Việt Nam (giaoduc.net.vn) và đã được cấp thẻ nhà báo. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất các thủ tục tố tụng ban đầu và tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Chiều 23-6, trao đổi với Pháp luật TP.HCM về sự việc trên, ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam cho biết hiện đang đi nghỉ mát, nhưng đã nắm được thông tin thông qua báo chí và người nhà của ông Phong.

“Tôi cũng mới chỉ nắm được sơ qua sự việc rằng khi doanh nghiệp để tiền ở trên bàn rồi có 5-7 người xông vào bắt” – ông Bình thông tin.

Ông Bình cho hay, ông Phong hiện đang phụ trách tuyến bài điều tra về khu biệt thự khủng của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái và một khu biệt thự khác nghi là của Giám đốc Công an tỉnh này. Và ngày 12-6 ông Phong lên Yên Bái công tác đã được sự đồng ý của Ban biên tập báo hay chưa và có liên quan đến tuyến bài điều tra hay không, ông Bình cho biết chưa nắm được.

Ông Bình mong muốn vụ việc được đưa lên Bộ Công an bởi ông Phong đang thực hiện tuyến bài liên quan đến Công an tỉnh Yên Bái, thứ hai là Công an Yên Bái bắt thì nên để Bộ điều tra sẽ khách quan hơn.

“Nếu Phong làm sai thì cần xử lý nghiêm, nhưng nếu có khuất tất gì cũng phải cần được làm rõ” – ông Bình nói.