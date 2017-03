Bắt một nữ giáo viên nhắn tin hăm dọa

Chiều 19-1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt bà Nguyễn Thị Hồng Minh, 29 tuổi, giáo viên khoa du lịch Trường đại học Điện lực TP.HCM - chi nhánh tại Nghệ An.

Từ ngày 8-1 đến nay, bà Minh đã dùng điện thoại liên tục gọi điện quấy rối trong đêm khuya và nhắn nhiều tin xấu hăm dọa, lăng mạ, khủng bố một số lãnh đạo TP Vinh và một số nhà báo. Nhận được tin, Công an TP Vinh đã điều tra. Sau hai ngày khẩn trương vào cuộc, cơ quan công an đã xác minh được vụ việc. Theo cơ quan công an, bà Minh đã được mẹ là bà Trần Thị Xinh, 55 tuổi, Hiệu phó Trường THPT Hưng Lộc kể về những bài báo phản ánh hành vi cố ý làm trái về tài chính của bà Xinh khi bà đang làm hiệu trưởng Trường THCS Trung Đô. Từ những bài báo đó, lãnh đạo TP Vinh đã thi hành kỷ luật bà Xinh và chuyển làm Hiệu phó Trường THCS Hưng Lộc. Từ đó, bà Minh liên tục gọi những cuộc gọi hăm dọa cơ quan chức năng. Đại tá Hồ Xuân Hòa, Trưởng công an TP Vinh cho biết sẽ gấp rút hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án trước tết nguyên đán. Theo Vũ Toàn (TTO)