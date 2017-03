Đại tá Đào Hồng Lập - trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an Nghệ An - cho biết: “Sáng 9-9, PC 46 đã bắt một phóng viên thường trú một cơ quan báo chí tại địa bàn tỉnh Nghệ An vì tội ép một doanh nghiệp phải đưa 20 triệu đồng”.

Hiện PC 46 chưa cho biết cụ thể tên của phóng viên bị bắt và doanh nghiệp bị ép đưa tiền. Theo một số nguồn tin, phóng viên này bị công an bắt tại sân bay Vinh. Theo VŨ TOÀN (TTO)