Bắt một thuyền trưởng vận chuyển trái phép hàng qua biên giới

Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng cho biết: sau gần hai tháng điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Thế, 46 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng- thuyền trưởng tàu Hải Đông 27 (thuộc Công ty TNHH Hải Đông, Hải Phòng) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tàu Hải Đông 27 có trọng tải 3.000 tấn, chở đầy quặng titan, khởi hành từ cảng Quy Nhơn ngày 5-11-2009. Bằng thủ đoạn không mở tờ khai hải quan, chỉ làm thủ tục chở titan ra Quảng Ninh, suốt hành trình vận chuyển trong nội địa, tàu Hải Đông 27 đã không bị các cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý. Tuy nhiên, khi tới Quảng Ninh tàu này đã chạy thẳng sang cảng Khâm Châu (Trung Quốc) và bốc dỡ hàng tại đây. Hành vi này trái với Thông tư 08 ngày 18-6-2008 của Bộ Công thương và vi phạm Điều 154 Bộ luật Hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Theo TTXVN