Bắt một trong bốn nghi phạm cướp taxi trốn vào rừng ở Kon Tum

Theo một chiến sĩ tham gia truy bắt nhóm bốn người cướp taxi. Sau gần một ngày truy lùng, đến chiều tối 18-11, cảnh sát đã bắt được Lê Tuấn Vinh (ngụ phường 8, quận Phú Nhuận , TP.HCM) - một trong bốn người cướp taxi, dẫn giải về Công an huyện Đắk Glei để lấy lời khai.

Hiện hàng trăm công an, cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ tiếp tục truy bắt ba người còn lại.



Chiếc taxi bị nhóm cướp bỏ lại khi thấy CSGT. Ảnh: Tr.Thu

Tối 18-11, Đại tá Phạm Văn Soát, Trưởng Công an huyện Đắk Glei, cho biết do bốn tên cướp trốn ở khu vực rừng rậm, địa bàn đồi núi hiểm trở nên việc truy bắt tội phạm gặp nhiều khó khăn. "Khoảng 16 giờ chiều 18-11, cảnh sát phát hiện hai tên đứng trên đồi thuộc địa phận xã Đắk Pắc, tuy nhiên khi truy đuổi đến nơi thì chúng trốn thoát" - ông Soát nói.

Theo ông Soát, bốn thanh niên này chạy vào rừng trốn nhưng không thông thạo địa bàn.

Hiện cả trăm cảnh sát, dân quân tự vệ tiếp tục dựng trại mai phục, kêu gọi những người đang trốn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 18-11, Trạm CSGT huyện Ngọc Hồi nhận thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum về việc một nhóm người cướp xe taxi mang biển số tỉnh Lâm Đồng đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo. Khi thấy taxi BKS 49A-090.31, các CSGT ra tín hiệu dừng xe.

Khi thấy công an, lập tức bốn người tháo chạy vào rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. CSGT đã thông báo cho chính quyền địa phương hỗ trợ vây bắt.

Tại hiện trường, qua kiểm tra trên xe taxi lực lương chức năng phát hiện có hai túi xách trong đó có chứa bộ đồ quân phục của quân đội mang tên Lê Tuấn Vinh, một cuốn sổ tay chiến sĩ cần biết, một hộp dụng cụ huấn luyện chiến đấu bộ binh và một trái lựu đạn…

Sau khi nhận tin, Công an tỉnh Kon Tum đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động, sử dụng chó nghiệp vụ, dân quân tự vệ, công an các xã Đắk Man, Đắk Pét, thị trấn Đắk Glei và Công an huyện Đắk Glei truy bắt.

Theo tài xế taxi Đào Đình Quân - người bị nhóm cướp khống chế, lúc 13 giờ ngày 17-11, bốn thanh niên (khoảng 25 đến 30 tuổi) đón taxi đi từ huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) về thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Đi được khoảng 50 km đến giữa đèo Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) thì nhóm cướp kẹp cổ khống chế. Đến 4 giờ sáng 18-11, các tên cướp bất ngờ mở cửa thả Quân xuống giữa đường ở phường Thống Nhất (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).