Bắt một yêu râu xanh dâm ô với nhiều bé gái

Theo Văn Thịnh (CAND)



Những ngày cuối tháng 8/2012, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng liên tiếp nhận được tin báo tại tuyến đường dẫn vào xã Lâm Động, thuộc huyện (dài chưa đầy 1/2 cây số) xảy ra hàng loạt vụ các cháu gái mới lớn bị một “yêu râu xanh” hoặc dụ dỗ, lừa gạt hoặc đón đường dùng vũ lực lôi vào các bụi cây, bờ ruộng xâm phạm vùng kín song không có hành vi hiếp dâm.Một trong số các nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Hồng T., 13 tuổi, trú tại xã này cho biết, tối 18/8, vừa đạp xe từ nhà bạn học về tới cổng nhà mình, cháu T. bị một thanh niên đi xe máy chặn ngang nhờ dẫn vào nhà người quen ở gần đó. Tưởng thật, cháu sốt sắng nhận lời. Đi được khoảng 100m, tới một ngôi nhà bỏ hoang giữa khu đồng vắng, gã nọ bất ngờ dùng tay phải quặp chặt cổ, tay trái bóp ngực cháu bé, miệng quát: “Kêu thì chết”. Quá sợ hãi, cháu T. không dám phản kháng buộc phải để hắn kéo xuống bờ ruộng, cởi quần áo giở trò dâm ô.Tương tự như cháu T., nhiều nạn nân khác, trong đó có cả những thiếu nữ ngoài 20 tuổi cũng đã bị tên “quỷ râu xanh” giấu mặt này xúc phạm nhân phẩm, danh dự, song do sợ hãi bị trả thù và xấu hổ nên không dám tố giác hành vi tội phạm của đối tượng.Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Hải Phòng và Công an huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương vào cuộc.Cho tới ngày 1/9, tiến hành sàng lọc các nghi can và qua nhận dạng đối tượng từ mô tả của một số nạn nhân, các trinh sát, điều tra viên đã xác định chính xác thủ phạm của hàng loạt các vụ xâm hại tình dục chính là Trần Văn Đảm, 32 tuổi, trú tại thôn Trinh Hưởng, xã Thiên Hương cùng huyện Thủy Nguyên.Bằng những chứng cứ thu thập, Ban chuyên án đã buộc Đảm phải khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, Trần Văn Đảm có vợ và 1 con (20 tháng tuổi), hiện đang làm công nhân tại một nhà máy thép ở Hải Phòng. Sức khỏe và tâm sinh lý của gã rất tốt.Nhưng tới đầu năm 2012, gã bỗng giở chứng, đặc biệt, cứ về đêm, khi có tí bia rượu, “con quỷ” trong người Đảm lại trỗi dậy và gây án. Cho đến thời điểm bị bắt, Đảm không thể nhớ hết được bao nhiêu cháu gái và phụ nữ từng là nạn nhân của mình. Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Trần Văn Đảm về tội “dâm ô với trẻ em” quy định tại Điều 116-BLHS.Ai là những nạn nhân bị Trần Văn Đảm xâm hại chưa trình báo đề nghị đến Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng hoặc liên hệ số điện thoạiđể phối hợp với cơ quan điều tra xử lý nghiêm tội phạm