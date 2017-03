Bắt năm đối tượng chém người trong đêm

Sáng 1-9, năm đối tượng côn đồ từng đi ô tô đến chém người dân thôn Quan Nam 5 (Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) trong đêm 29-8 đã ra trình diện Công an huyện Hòa Vang. Cả năm người đều bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hành động tự phát?

Đại tá Nguyễn Văn Bốn, Trưởng Công an huyện Hòa Vang, xác nhận: “Công an huyện đã bắt năm người chém trọng thương anh Nguyễn Tuấn, tạm giữ hai ô tô tang vật mang biển số 56S-0596 và 52V-9970 để làm rõ”.

Theo cơ quan công an, năm đối tượng này gồm: Nguyễn Tâm Lộc (Thanh Khê, Đà Nẵng), Lê Thanh Tuấn (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Võ Phi Hải (Thanh Khê, Đà Nẵng), Huỳnh Văn Bông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Giác (huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Cả năm người khai nhận đều đang làm việc cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam. Trong đó, Võ Phi Hải và Nguyễn Tâm Lộc là nhân viên phòng vật tư, ba người còn lại là lái xe.

Các đối tượng thú nhận tối 29-8 đã đi trên hai ô tô 56S-0596 và 52V-9970, mang theo hung khí đến nhà đánh trọng thương anh Tuấn. Lý do là anh này hay hăng hái chặn xe ben chở đất của công ty. Việc chém người do họ tự ý làm, lãnh đạo công ty không có liên quan.

Ảnh: LÊ PHI

Đại tá Nguyễn Văn Bốn khẳng định: “Chúng tôi đang xác định tỉ lệ thương tật của anh Tuấn. Đây là vụ án nghiêm trọng, các đối tượng đánh người có tổ chức. Cơ quan công an sẽ khởi tố bị can để xử lý theo pháp luật”.

Sớm giải quyết dứt điểm

Chiều 1-9, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Sơn đã về làm việc, lắng nghe ý kiến của người dân xã Hòa Liên. Ông Sơn nhấn mạnh đây là sự việc đáng tiếc làm dư luận bất bình, phải được xử lý nghiêm. Ông Sơn cũng yêu cầu công an huyện tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm tại Hòa Liên. “Vụ án đã được khởi tố, công việc điều tra sẽ tiến hành khách quan theo đúng trình tự pháp luật” - ông Sơn nói.

Tại cuộc họp, đại diện người dân, lãnh đạo các thôn đều đồng tình trước việc cơ quan công an bắt giữ năm đối tượng chém người và khởi tố vụ án. Ông Võ Như Cường (Trưởng thôn Quan Nam 5, Hòa Liên) yêu cầu: “Phải làm rõ kẻ nào sai người chém anh Tuấn và cũng phải làm rõ cả việc ai xúi giục, tham gia phá hoại tài sản của Công ty Trung Nam”.

Đại diện người dân thôn Quan Nam 2, Vân Dương 1, Quan Nam 4 cho rằng chính quyền cần làm tốt hơn trong công tác giải quyết ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tai nạn giao thông, cải tạo đường sá… Cạnh đó, sớm bố trí tái định cư và bồi thường đất đai thỏa đáng cho người dân.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhận định sự việc xảy ra trong các ngày 29 và 30-8 đều xuất phát từ những mâu thuẫn tiềm ẩn trong quá trình thi công dự án Golden Hills, mâu thuẫn giữa công nhân viên dự án và người dân. “Nếu những bức xúc này được chính quyền địa phương quan tâm kịp thời, từ đó có các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thích hợp thì không có chuyện người dân tấn công dự án” - ông Sơn nhấn mạnh.

LÊ PHI