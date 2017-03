Bắt nghi can bị truy nã về hành vi giết người

(PL)- Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang bắt giữ nghi can Tống Anh Hiệp (29 tuổi, ngụ Châu Đốc, An Giang; bị truy nã về hành vi giết người) vào chiều 28-7.

Theo cơ quan công an, tháng 7-2014, Hiệp cùng đồng bọn có mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Hiệp và nhóm đối thủ đã xảy ra cuộc hỗn chiến khiến một người tử vong. Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ các đồng phạm, riêng Hiệp bỏ trốn vào Bình Dương và làm công nhân tại một công ty ở thị xã Tân Uyên. cùng ngày, Hiệp đã được giao cho Công an tỉnh An Giang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. VŨ HỘI