Bắt nghi can cầm dao bầu, chém trưởng công an xã

Sáng 6-6, anh Trương Như Hải, Trưởng Công an xã Đại An (Đại Lộc), cùng một số công an viên đi tuần tra phòng, chống tội phạm. Khi đến khu vực cầu Quảng Huế thì gặp nhóm của Phiêm mang theo hung khí đang tụ tập tại đây. Tổ tuần tra yêu cầu các đối tượng vứt bỏ hung khí và giải tán. Trong lúc đang tranh cãi, Phiêm dùng dao xông đến chém trúng vào tay trái anh Hải khiến anh bị đứt gân, đứt mạch máu, phải nhập viện cấp cứu. Các công an viên ập đến can thiệp, bắt giữ Phiêm cùng hung khí.

Theo điều tra ban đầu, Phiêm bị một nhóm thanh niên ở xã Đại An bên cạnh chặn đánh. Tức tối, Phiêm huy động một số “chiến hữu” ở xã Đại Cường mang theo tuýp sắt và dao bầu tự chế đi trả thù.

L.THỦY