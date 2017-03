Bắt nghi can Cu Lì nhiều lần cướp, hiếp, giật tài sản

Nghi can Trần Tấn Ngọc khai nhận hành vi phạm tội tại Công an huyện Long Điền sáng 29-4. Ảnh: Đ.Hà

Những vụ án do Ngọc gây ra đã làm người dân ở Long Hải hoang mang trong thời gian qua.

Chiều tối ngày 28-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45)- Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã bắt được Trần Tấn Ngọc (29 tuổi) khi Ngọc đang ở cùng với một cô gái tại ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

Ngọc chính là nghi can đã gây ra hai vụ cướp, hiếp dâm tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

PC 45 Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã bàn giao nghi can cho Công an huyện Long Điền để điều tra làm rõ.

Qua lời khai ban đầu, Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, tối 30-3, Ngọc đã lẻn phòng trọ của N.T.Đ (thị trấn Long Hải) qua đường cửa sổ, rồi dùng kéo uy hiếp nạn nhân lấy khoảng 700.000 đồng. Sau khi lấy tiền, Ngọc còn hiếp dâm nạn nhân rồi bỏ đi. Chưa hết, đêm 7-4, Ngọc tiếp tục mở cửa sau nhà chị C.T.N (thị trấn Long Hải) trộm được một điện thoại di động và 60.000 đồng của mẹ chị N. Sau khi lấy xong, Ngọc còn vào phòng trong, dùng kéo uy hiếp chị N. để lấy tiếp tài sản. Khi không có tài sản, Ngọc đã hiếp dâm chị N.

Ngoài 2 vụ cướp, hiếp trên, Ngọc còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật điện thoại ở Long Hải và Phước Hải (huyện Long Điền).

Công an Long Điền cho biết, Ngọc từng bị tòa án phạt 8 năm tù về tội trộm cắp và cướp tài sản. Mãn hạn tù gần 1 năm nay, Ngọc lại tiếp tục phạm tội như trên.

Theo ĐÔNG HÀ (TTO)