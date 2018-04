Bắt nghi can cướp giật 20 vụ trên quốc lộ khiến dân khiếp sợ

Chiều 16-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tạm giữ Võ Văn Vinh (23 tuổi, trú xóm 4, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trong thời gian tháng 3 và nửa tháng 4-2018, trên quốc lộ 7A (đoạn qua huyện Đô Lương, Yên Thành, Nghệ An) xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường khiến dân khiếp sợ và bức xúc.



Nghi can Võ Văn Vinh bị bắt giữ.

Trước tình hình trên, Công an huyện Đô Lương đã xác lập chuyên án mang bí số 418CG để theo dõi, điều tra.



Đến sáng 11-4, khi Vinh đang chạy “như bay” bám sát đôi nam nữ để cướp tài sản thì bị các chiến sĩ cảnh sát bám sát, bắt giữ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận đã thực hiện 20 vụ cướp giật tài sản của người dân để tiêu xài, ăn chơi. Trong đó, Vinh thực hiện 14 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Yên Thành, bốn vụ tại huyện Đô Lương và hai vụ ở địa bàn huyện Diễn Châu.

Hiện Công an huyện Đô Lương thông báo ai là bị hại thì liên hệ cơ quan công an để được giải quyết.