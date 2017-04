Bắt nghi can đâm tài xế taxi ở Quảng Nam

Nghi can vừa bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ vào khoảng 6 giờ 30 ngày 11-4 là Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).



Tài xế bị đâm trên xe. Ảnh CTV

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án vào tối 9-4, nghi can này đã trốn vào một vùng núi ở xã Bắc Trà My. Ngay khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My để mật phục và bắt nghi can gây án.



Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 9-4, tại xã Trà Nú (huyện Bắc Trà My) đã xảy ra vụ việc một tài xế taxi bị đâm trọng thương khi chở khách từ TP Tam Kỳ (Quảng Nam) lên huyện Bắc Trà My.