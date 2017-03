Bắt nghi can đánh bé một tuổi tử vong

(PLO)- Ngày 23-11, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã truy bắt được Xeo Văn Nhi (19 tuổi, trú xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn) - nghi can sát hại cháu Xeo Văn Khing (một tuổi).