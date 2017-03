Bắt nghi can đánh chết cha rồi lên giường nằm ngủ

Trước đó, sáng 8-6, bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ của Bảo) đi chăm cháu từ nhà con gái trở về nhà thì phát hiện chồng là ông Dương Văn Thắng (54 tuổi, cha của Bảo) nằm chết trong nhà, nên báo cơ quan chức năng. Lúc này, Bảo không còn ở trong nhà như những ngày trước.

Ngay sau đó, Cơ quan công an huyện Vũ Quang, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của ông Bảo.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, chiều 7-6, Bảo xin tiền ông Thắng nhưng ông không cho, rồi hai cha con mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Đêm 7-6, bà Hồng đi sang nhà con gái chăm cháu, còn Bảo và ông Thắng ở nhà. Trong đêm, Bảo và ông Thắng tiếp tục mâu thuẫn, cãi, giằng co nhau. Thắng lấy cây gậy đánh vào đầu ông Thắng khiến ông gục xuống đất.

Lúc này, Bảo không đưa cha mình đi cấp cứu mà Thắng leo lên giường nằm ngủ. Đến khuya 7-6, Thắng thức giấc, xuống kiểm tra thấy cha đã tử vong rồi chạy đi trốn. Đến chiều 8-6, Bảo bị công an bắt giữ khi đang lẫn trốn.

Đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên Cơ quan công an huyện Vũ Quang sẽ bàn giao hồ sơ cùng nghi can Bảo lên Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ, xem xét khởi tố bị can.

Được biết, Bảo là đối tượng từng đi trại giáo dưỡng.