Bắt nghi can dùng xẻng đánh chết em ruột

Sáng 5-10, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Phan Văn Giang (40 tuổi, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, đầu giờ chiều 4-10, anh Phan Văn Phúc (29 tuổi, trú huyện Yên Thành) - em trai của Giang đến nhà Giang chơi. Tại đây, qua trò chuyện hai anh em Giang, Phúc xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lớn tiếng cãi cọ, thách thức nhau, Giang đã lấy chiếc xẻng của gia đình đánh mạnh vào sau cổ em trai. Cú đánh mạnh khiến Phúc gục tại chỗ, bị thương nặng.

Mọi người đưa Phúc đến phòng khám gần đó sơ cứu rồi chuyển Phúc lên BV Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng Phúc đã tử vong.

Hiện cơ quan Công an huyện Yên Thành đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại cơ quan công an, nghi can Giang đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.