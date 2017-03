Bắt nghi can giết chủ tiệm may, cướp tài sản

Thông tin ban đầu, sáng 6-3, Trọng đến khu nhà trọ tại ấp 1 (xã Thường Tân) chơi thì thấy chị Trần Thị Oanh nhà bên cạnh làm chủ tiệm may ở nhà một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trọng đã mang theo dao đến tiệm chị Oanh giả vờ thuê sửa áo. Lợi dụng lúc chị Oanh mất cảnh giác, Trọng dùng dao khống chế cướp tài sản. Do chị Oanh kêu cứu chống trả quyết liệt nên Trọng đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Trọng lấy một xe máy và hai điện thoại di động trong tiệm rồi lẩn trốn. Đến trưa cùng ngày, người dân khu vực phát hiện chị Oanh nằm chết gần cửa trong tiệm nên báo cơ quan công an.





Hung thủ Nguyễn Văn Trọng. Ảnh: CTV

Riêng hung thủ, sau khi cướp được tài sản đã trốn về quê, được gia đình vận động ra đầu thú tại Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) và được di lý về Công an tỉnh Bình Dương phục vụ công tác điều tra.

VĂN NGỌC