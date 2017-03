Bắt nghi can giết hàng xóm, cướp tài sản

Ngày 10-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết đơn vị vừa kết hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Đặng Văn Thanh (50 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã ra đầu thú vì hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, vào sáng 7-1, ông Nguyễn Phát (57 tuổi, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) đi làm ca đêm về gọi cửa mãi nhưng không thấy vợ là bà Nguyễn Thị Ngợi (55 tuổi) ra mở cửa.

Lúc này ông Phát đã vào nhà bằng cửa sau và phát hiện vợ nằm chết trên giường với nhiều vết máu loang lổ. Trên đầu bà Ngợi có vết đánh gây vỡ sọ. Lập tức ông gọi hàng xóm qua và mọi người đến công an xã trình báo về vụ việc.



Nhiều vật dụng bị dính máu của nạn nhân khi bị sát hại.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Vĩnh Cửa kết hợp cùng Phòng CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai điều tra truy bắt nghi can. Qua điều tra, công an xác định nghi can gây án là Đặng Văn Thanh, người cùng xóm. Sau ba ngày gây án, biết không thể trốn thoát nên Thanh cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của Thanh, do nghĩ bà Ngợi có nhiều tiền nên đã lẻn vào để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Nhưng khi đang lục tìm tài sản thì bị bà Ngợi thức dậy phát hiện nên Thanh đã cầm cây tuýp sắt đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong.



Sau đó, Thanh đã vơ lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi chạy ra ngoài mà không lấy thêm bất kỳ tài sản nào khác.



Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.