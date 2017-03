Bắt nghi can giết người trong lô cao su

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đình Chung (21 tuổi, quê Lâm Đồng) và anh Võ Quốc Khánh (ngụ tỉnh Lâm Đồng, đang là sinh viên thuê trọ học tập tại TP.HCM) là bạn bè của nhau. Ngày 4-5 thì cả hai trở về TP.HCM bằng xe máy của Khánh. Do cả hai chạy xe vào ban đêm nên Chung bảo Khánh vào tiệm tạp hóa bên đường mua con dao để phòng thân.





Hiện trường vụ giết người



Khoảng 1 giờ sáng 5-5, khi đến khu vực rừng cao su thuộc xã Túc Trưng thấy vắng vẻ, Chung bảo bạn dừng xe để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc Khánh mất cảnh giác, Chung đã rút dao tấn công Khánh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chung kéo xác Khánh vào lô cao su gần đó phi tang và cướp xe máy, điện thoại di động, bóp tiền của nạn nhân rồi nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua điều tra, truy xét từ các mối quan hệ thì các trinh sát phát hiện Chung là nghi can và đã ập vào bắt giữ tại một nhà trọ ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Như Pháp Luật TP.HCM, khoảng 6 giờ sáng 5-5, nhiều công nhân đi làm việc tại nông trường đã phát hiện thi thể một nam thanh niên khoảng 26 tuổi nằm trên vũng máu với nhiều vết đâm trên cơ thể liền nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Túc Trưng, Công an huyện Định Quán đã có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại hiện trường, nạn nhân là một người thanh niên chưa rõ lai lịch, khoảng 26 tuổi, mặc quần jean, áo khoác màu đỏ, trên người không có giấy tờ tùy thân. Cách chỗ nạn nhân nằm khoảng 10 m, có một bãi đất bị xáo trộn và nhiều máu đã bị đông khô. Trên người nạn nhân, nhất là vùng ngực trái có rất nhiều vết đâm.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.