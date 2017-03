Bắt nghi can giết tài xế taxi cướp xe

Bước đầu, công an xác định nghi phạm Linh có sử dụng ma túy đá trước khi gây án.

Khoảng 23 giờ đêm 13-1, anh Tuấn dừng xe chờ khách trước khách sạn Phương Đông, TP Vinh thì có người lên xe, yêu cầu chở đi Hà Tĩnh. Đến địa phận xã Trung Lễ, người khách này đã sát hại, vứt xác anh Tuấn bên đường rồi cướp taxi bỏ chạy. Xe đến thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì nổ vỏ, tên cướp vứt luôn taxi bên đường. Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ vụ án.

Công an huyện Bình Chánh vừa chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra vụ ông Trần Đình C. (44 tuổi, ngụ quận 8, tạm trú quận Bình Tân) hành nghề xe ôm bị sát hại, cướp xe trong đêm 11-1 tại địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.