Bắt nghi can hiếp dâm phụ nữ đang mang thai

Ngày 28-12, cơ quan Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Văn Sang (23 tuổi, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo cơ quan công an, vào đêm 30-11, chị LC (đang mang thai bảy tháng) đi ra ngoài một căn nhà lá bỏ hoang ở xã An Phước (huyện Long Thành) ngồi chơi thì Sang đi ngang qua. Thấy khu vực vắng người, Sang liền kéo phụ nữ này vào trong nhà người thân gần đó rồi khống chế, ép quan hệ tình dục.

Sau đó nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Lúc này nghi can Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, hai ngày sau nghi can đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.