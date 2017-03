Bắt nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái rồi cướp tài sản

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ khẩn cấp Trần Anh Phi (18 tuổi, người địa phương) để điều tra về các hành vi “Hiếp dâm”, “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân của vụ án là bé N.T.D.P. (11 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Nghi can Trần Anh Phi đang được lấy lời khai tại cơ quan công an

Vụ án làm chấn động dư luận xảy ra vào sáng 26/10 tại một căn nhà ở ấp 2, xã Tân Hiệp (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Khoảng 16 tiếng sau, nghi can gây ra vụ án này đã bị các trinh sát công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện Phú Giáo bắt gọn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh Bình Dương, Trần Anh Phi từng có tình cảm với Nguyễn Thị Ngọc D. (chị gái nạn nhân). Tháng 5/2013, Phi xin vào làm thuê cho nhà D. Lúc này Phi vẫn dành tình cảm cho D.

Ngày 24/10, giữa D. và Phi xảy ra tranh cãi, từ chuyện này Phi bỏ việc về nhà. Khoảng 4h sáng 26/10, Phi chạy xe máy đến nhà D. để giải quyết mâu thuẫn thì không thấy D. ở nhà.

Trong nhà chỉ có bé P. nên Phi nảy sinh ý định hiếp dâm cho “hả giận”. Đối tượng này xuống nhà bếp lấy con dao dùng làm hung khí khống chế bé P. để thực hiện hành vi đồi bại. Sợ P. nói lại với chị gái và gia đình nên Phi dùng tay bóp cổ cho đến khi bé P. chết ngạt.

Sau khi gây án, đối tượng này lấy 1 đôi bông tai vàng, 1 nhẫn vàng và điện thoại di động của nạn nhân bỏ trốn.

Trước vụ án mang tính chất nghiêm trọng, công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc truy bắt hung thủ. 16 tiếng sau, tên Phi đã sa lưới.

Theo Trung Kiên (Dân trí)