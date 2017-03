Bắt nghi can khống chế bé gái 11 tuổi cướp tài sản

(PL)- Chiều 13-4, cơ quan Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã bắt Dương Đình Trường (trú xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn) do có hành vi dùng tuốc-nơ vít khống chế bé gái 11 tuổi để cướp tài sản.

Trường khai những ngày qua, sau khi cướp được tài sản đã ra Hà Nội tiêu thụ để lấy tiền ăn chơi. Khi Trường nhớ nhà, về quê thăm mẹ thì bị bắt giữ. Được biết Trường từng có tiền án về tội hiếp dâm, ra tù năm năm nay nhưng Trường không lo tu chí làm ăn mà thường lang thang đến các khu dân cư để trộm cướp tài sản. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 28-3, gia đình chị Thái Thị Sen (xóm Phú Nhuận, xã Nam Cát) đi vắng để bé Lê Thị Hoài (11 tuổi, con vợ chồng chị Sen) ở nhà một mình. Bất ngờ có một người đàn ông cầm chiếc tuốc-nơ vít lẻn vào nhà. Tại đây, đối tượng này dùng tuốc-nơ vít khống chế, đe dọa bé Hoài rồi cạy tủ kính của gia đình lấy 5 triệu đồng và chiếc máy tính xách tay rồi bỏ đi. Đ.LAM