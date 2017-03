Bắt nghi can lái xe “biển xanh” tông chết người

Tối ngày 6-3, trao đổi với PV Báo Pháp Luật TPHCM, Trung tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng điều tra đã bắt tạm giam đối với tài xế Trần Tấn Lộc (34 tuổi, HKTT tại TP Hồ Chí Minh), tài xế điều khiển xe “biển xanh” 92M – 000.51 đã gây ra vụ tai nạn khiến một người tử vong trước đó.

Chiếc xe biển xanh trên được xác định là xe của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đặt tại Núi Thành).

Thông tin ban đầu, vào ngày 6-12-2016, Lộc điều khiển xe biển số trên trên Quốc lộ 1A, khi đến đoạn thuộc thôn Thuận An (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) thì tông vào ông Mai Ngọc Vân (59 tuổi, ngụ thôn Vĩnh An, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành).



Tài xế Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh CTV

Hậu quả, ông Vân bị tử vong sau tai nạn. Tài xế Lộc điều khiển xe rời khởi hiện trường tai nạn. Người dân đã kịp thời đuổi theo và phát hiện xe gây tai nạn là xe biển số xanh. Lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

“Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Lộc về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ”. Đồng thời tạm giữ hình sự nghi can Lộc để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.” Trung tá Nguyễn Thành Long cho biết.