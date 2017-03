Bắt nghi can sát hại bạn nhậu

Theo Kim Cương (TNO)

Theo điều tra, chiều 15.9, An rủ Cao Văn Minh (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng hai người khác tên Phú và Hòa đến miếu Tân Hòa (thuộc xã An Phước, H Long Thành) để nhậu.Trong khi đang nhậu, Minh và An nảy sinh mâu thuẫn, sau đó An dùng dao đâm vào ngực Minh. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Minh đã tử vong.