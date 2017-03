Bắt nghi can siết cổ bạn gái cướp tài sản

(PL)- Công an quận 1 vừa chuyển hồ sơ cùng tang vật liên quan đến nghi can Bùi Đức Tài (24 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17-10, chị MTKN vừa trở về phòng trọ ở 235B/A11/9 Nguyễn Văn Cừ (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) thì phát hiện người bạn ở cùng phòng là Nguyễn Thị Khánh L. (23 tuổi) nằm bất động trên nền nhà, mặt tím tái. chị N. cùng bạn trai đã đưa L. đến BV 115 cấp cứu. Bệnh viện xác định L. bị suy hô hấp và trên cổ có một số vết bầm. Sau khi qua cơn nguy kịch, L. tỉnh lại và cho biết bị bạn trai là Bùi Đức Tài siết cổ. Do đó chị N. đã đến Công an phường Nguyễn Cư Trinh trình báo. Bùi Đức Tài. Ảnh: HT Công an quận 1 phối hợp cùng VKS quận tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ sợi đây điện tang vật. Qua đó, công an phát hiện đồ đạc trong phòng trọ của nạn nhân bị xáo trộn, L. bị mất một máy tính xách tay, hai ĐTDĐ. Nạn nhân L. khai có quen biết tình cảm với Tài được hơn hai năm nay do ở cùng quê Đắk Lắk và mẹ của Tài làm thuê cho rẫy cà phê của gia đình L. Ngày 17-10, Tài gọi điện thoại cho L. nói là đã có tiền chuộc chiếc xe do Tài mượn của L. đi cầm nên L. hẹn Tài đến phòng trọ. Tuy nhiên, Tài đi xe ôm đến nói chưa có tiền chuộc xe. hai bên tiếp tục cãi vã, L. đuổi Tài ra ngoài rồi khép cửa phòng trọ. Tài không về mà núp gần đó rồi âm thầm mở cửa dùng dây điện siết cổ L. Khi nạn nhân bất tỉnh, Tài đã lấy máy tính xách tay, điện thoại cùng chìa khóa phòng trọ của L. rồi bỏ trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 0 giờ ngày 19-10, Công an quận 1 đã mai phục, bắt giữ Tài tại nhà trọ ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tài khai đã bán máy tính xách tay của L. được 7,2 triệu đồng rồi mua một chiếc xe máy, số tiền còn lại đã tiêu xài hết. H.TUYẾT