Bắt nghi can thứ 3 vụ đâm chết 2 hiệp sĩ

Chiều 16-5, một nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết công an thực hiện lệnh bắt một nghi can liên quan đến vụ các hiệp sĩ bị nhóm trộm tấn công tử vong.

Nguồn tin cho hay nghi can tên Ngô Văn Hùng (32 tuổi), đã có hành vi che giấu tội phạm.



Hai nghi can Tài và Phú đã bị bắt giữ.

"Người này đã bị tạm giữ vào ngày hôm trước trong quá trình cảnh sát bắt Tài "mụn" tại căn nhà ở phường 9, quận Gò Vấp. Người này đã bị tạm giữ và công an thực hiện lệnh bắt" - nguồn tin cho hay.



Liên quan đến vụ án hai hiệp sĩ bị nhóm trộm xe đâm chết: Anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ Bình Định; tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) và anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và khiến ba hiệp sĩ khác bị thương, ngày 16-5, một nguồn tin từ Công an TP.HCM biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.

Theo người này, khả năng cơ quan cảnh sát điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản và giết người. “Có thể tuần tới sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc thì có thể sẽ khởi tố trong tuần này”.

Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi là Tài "mụn"; ngụ quận 12, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đều từng có tiền án, tiền sự.

Tài từng có tiền án về tội đánh bạc.

Còn Phú có tiền án trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Hóc Môn xử phạt hai năm tù và mới ra trại hơn một năm.

Riêng Tài, trước đây ngụ phường Tân Chánh Hiệp (quận 12), tuy nhiên người dân nơi đây cho biết gia đình Tài đã bán nhà và rời đi từ năm 2011 nhưng hộ khẩu vẫn còn ở phường.