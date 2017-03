Bắt nghi can thuê đất trồng cần sa

Trước đó, tối 14.4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an H.Trảng Bom ập vào kiểm tra khu đất tại xã Sông Trầu, do ông Nguyễn Minh Điệp (ngụ Đồng Nai) làm chủ, đã phát hiện 3.000 m2 đất trồng đầy cây cần sa tươi.



Qua điều tra, công an xác định khu đất của ông Điệp được Lâm Vĩnh Sáng (ngụ tỉnh Đồng Nai) thuê lại để trồng cần sa từ tháng 1 đến nay.



Khám xét trong lán trại, công an thu giữ 5 kg cần sa khô cùng 3.000 cây cần sa tươi nên đã tạm giữ Sáng để tiếp tục điều tra.



Theo Kim Cương (TNO)