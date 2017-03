Bắt nghi can trộm gần 200 con chó

Bình cùng tang vật đi trộm chó tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, tối 13 rạng sáng 14-10, Bình cùng đồng bọn chạy xe máy biển số 60C1 - 213.75 đi lòng vòng các tuyến đường ở quận Thủ Đức, TP.HCM để tìm “con mồi” nhưng bất thành. Sau đó, cả hai dạt sang các địa điểm lân cận khác và đã dùng súng điện bắn, hạ gục con chó nặng khoảng 10kg ở khu phố Phước Thiện (quận 9).

Thực hiện thành công, chúng nhanh chóng mang tang vật đi nơi khác thì bị tổ tuần tra công an phường Long Bình phát hiện, truy đuổi. Lúc này, cả hai sợ hãi rú ga nhằm tẩu thoát. Lực lượng địa phương nhanh chóng tổ chức truy đuổi được 100 mét đã khống chế được Bình đưa về trụ sở. Tên còn lại tẩu thoát được.

Súng điện mà các nghi can dùng để trộm chó.

Tại cơ quan công an, Bình khai đồng bọn đi chung đã bỏ trốn tên Trương Văn Vĩnh (quê Nam Định). Nghi can này thú nhận cùng đồng bọn gồm 5 - 6 người dùng súng điện bắt được gần 200 con chó từ tháng ba đến nay. Chiến lợi phẩm chiếm được chúng mang vào các lò mổ, quán nhậu bán lấy tiền.

Hiện công an phường Long Bình (quận 9, TP.HCM) vừa bàn giao Phạm Thanh Bình (23 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú Thủ Đức) cho CSĐT quận 9 theo thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan công an cũng tiến hành truy xét những nghi can liên quan.