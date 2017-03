Bắt nghi can trộm máy hàn trên xe ô tô

Theo khai báo của anh Võ Duy Tâm (trú phường Thắng Nhất), gia đình anh có chiếc ô tô biển số 72D-001.69, loại 16 chỗ dùng để chở hàng. Buổi tối anh Tâm để xe trước cửa nhà, trên xe có hai máy hàn của khách gửi chở đi bảo dưỡng. Trước khi ngủ, anh Tâm đã khóa cửa xe cẩn thận. Đến khoảng 2 giờ sáng 21-3, anh Tâm mở cửa để chuẩn bị lấy xe đi giao hàng thì phát hiện hai máy hàn không còn trong xe, cửa xe vẫn khóa. Khi anh quan sát xung quanh thì phát hiện hai máy hàn đang được để ngoài lề đường, gần nhà anh. Khi anh Tâm bước tới thì thấy Lợi ngồi núp sau chậu cây cảnh của quán cà phê, gần chỗ để hai máy hàn. Anh Tâm nghi đây là kẻ trộm nên giữ Lợi lại, đưa về trụ sở Công an phường Thắng Nhất cách đó không xa. Tại công an phường, sau một hồi quanh co chối cãi, Lợi thừa nhận đã dùng khóa vạn năng để mở cửa xe ô tô của anh Tâm, lấy trộm hai máy hàn chờ taxi để chở đi tiêu thụ thì bị phát hiện. Khám xét trong túi của Lợi, công an thấy có các dụng cụ để mở được nhiều loại khóa cửa, một tivi nhỏ thường gắn trên các xe ô tô.

Gia đình anh Tâm cho hay trong hai năm trở lại đây, gia đình anh đã bắt giữ Lợi ba lần. Lần trước Lợi cũng có hành vi mở cửa xe ô tô một người hàng xóm của anh Tâm nhưng chưa lấy được gì. Qua khai nhận ban đầu, Lợi nói mới ra tù sau thời gian chấp hành án về tội trộm cắp tài sản.

T.KHÁNH