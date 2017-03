Bắt nghi can trộm xe đem gửi ở bệnh viện

Khoảng 23 giờ ngày 7-4, tại khu dân cư Thái Dương, TP Tân An, công an phường phát hiện Hải có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua đó phát hiện trong người Hải có một thẻ giữ xe của BV Đa khoa Long An. Qua xác minh chiếc xe Nouvo, gắn biển số giả 62K4-2449 đang gửi tại nhà xe BV Long An. Tiếp tục đấu tranh làm rõ, Hải khai xe trên vừa lấy trộm tại nhà trọ BY rồi đem gửi chờ tiêu thụ.

TƯỜNG VÂN