Bắt nghi can trộm xe máy chỉ sau 2 giờ gây án

(PLO)- Chiều 7-7, Công an phường Thuận Thành, TP Huế cho biết đã bắt giữ được kẻ trộm xe máy chỉ sau hai giờ nghi can gây án. Nghi can bị bắt giữ là Lương Văn Lợi (25 tuổi) trú 269/2 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, TP Huế.