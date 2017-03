Bắt nghi can trộm xe ô tô

Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ đối với Nguyễn Thanh Trâm (28 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt nghi can Trần Quyết Toản (35 tuổi, ngụ TP.HCM).



Nghi can Trâm bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, trước đó ngày 5-8, lợi dụng sơ hở của chủ xe ô tô đang đậu ven đường thuộc địa bàn xã Phú An (thị xã Bến Cát) Trâm và Toản đã lấy trộm ô tô và đưa xe về cất giấu tại một khách sạn ở quận Gò Vấp (TP.HCM).

Nhận được tin báo, công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng điều tra, xác định được nơi Trâm và Toản cất giấu ô tô tang vật. Khi lực lượng đến nơi thì bắt giữ được Trâm, riêng Toản phóng ô tô đâm sập cổng khách sạn chạy trốn khiến đầu xe bị hư hỏng. Sau đó, Toản bỏ ô tô bên vệ đường rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.