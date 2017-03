Bắt nghi can truy sát cả gia đình, chém bé gái 3 tuổi

Chiều 4-4, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng), cho biết cơ quan công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Hưng (ngụ Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo khai nhận ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 22 giờ 30 ngày 20-3, Hưng cùng một người khác mang mã tấu xông vào nhà tấn công anh Nguyễn Đăng Hiền (ngụ tổ 6, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Lúc này, cả gia đình anh Hiền đang ngồi xem tivi thì bị Hưng và đồng bọn lao tới tấn công tới tấp. Bé Hoàng Ngọc A. (ba tuổi, con gái anh Hiền) đang ngồi chơi cũng bị chém trúng chân. Anh Nguyễn Đăng Sang (em trai anh Hiền) đến can ngăn bị chém trúng tay.

Gây án xong, Hưng và đồng bọn bỏ trốn. Hai anh em anh Hiền và bé A. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Đối tượng Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Đến chiều 25-3, Hưng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc. Riêng nghi phạm đi cùng với Hưng đã bỏ trốn. Hiện Công an quận Hải Châu đang tiếp tục truy bắt nghi can thứ hai trong vụ án này.