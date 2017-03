Bắt nghi can truy sát, giết người dã man

Ngày 24-8, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 4 đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Quang (ngụ quận 7). Qua điều tra, công an xác định Quang là một trong những nghi can đã tham gia truy sát, giết hại anh Trần Kim Tài vào trưa 22-8 tại hẻm số 58 đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4.

Bước đầu Quang đã thú nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đã khoanh vùng, xác định các nghi can tham gia vụ giết người trên để truy bắt, đồng thời kêu gọi các nghi can sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Trước đó, tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được một khẩu súng Colt cùng 15 viên đạn bi sắt, một thanh kiếm dài khoảng 1 m…

Dấu vết cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VV

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 22-8, anh Tài ở nhà tại hẻm số 58 đường Tôn Thất Thuyết đang nói chuyện với một người bạn. Bất ngờ một nhóm thanh niên chạy xe máy đến trước nhà dùng súng, kiếm, mã tấu lao vào truy sát anh Tài. Bị tấn công, anh Tài và người bạn tháo chạy nhưng bị nhóm người hung hãn cầm hung khí vây kín, không có lối thoát. Anh Tài bị đâm chém tới tấp, gục ngay trước nhà. Riêng người bạn của anh Tài nhặt gạch đá ném để giải cứu cho bạn cũng bị hung thủ đuổi chém buộc anh phải chạy thoát thân.

Lúc này người dân xung quanh nghe tiếng tri hô nên cùng người nhà anh Tài chạy đến thì nhóm sát thủ đã rút khỏi hiện trường. Anh Tài được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận 4 và các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng. Qua điều tra, khoanh vùng, công an xác định được các nghi can tham gia vụ giết người và đã bắt giữ nghi can Quang.

Được biết nạn nhân Tài đã có vợ và con nhỏ ba tháng tuổi. Nơi xảy ra truy sát dẫn đến án mạng kinh hoàng là nhà vợ chồng anh Tài mới thuê được vài tháng. Theo hàng xóm, vợ chồng anh Tài sống khá hiền lành, chưa hề có mâu thuẫn, xích mích với ai, không hiểu lý do gì mà nhóm người hung hãn cầm theo súng, kiếm đến tận nhà sát hại anh giữa ban ngày.

TUYẾT KHUÊ